В Свердловской области 16-летний подросток купил автомобиль и врезался в машину ДПС

В Серове полицейские задержали 16-летнего подростка, который сначала устроил гонки с сотрудниками ГИБДД, а затем врезался в патрульный автомобиль. Инцидент произошёл вечером 19 февраля, когда сотрудники Госавтоинспекции заметили ВАЗ-2106, водитель которого не был пристёгнут ремнём безопасности.

«Требование об остановке шофёр проигнорировал и продолжил движение, пытаясь скрыться. Незамедлительно сотрудники ГИБДД организовали преследование, в ходе которого правонарушитель совершал опасные манёвры и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Во время движения по улице Толмачёва водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкновение с патрульным автомобилем», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что юноша купил машину накануне по договору купли-продажи и собирался сдать авто в пункт приёма металлолома на запчасти.