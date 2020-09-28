В Свердловской области — 146 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле выявили троих заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+81), Алапаевского района, Артёмовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижнего Тагила (+3), Полевского, Режа, Серова, Талицкого городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 862.

«Состояние 119 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 109 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 50 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 527. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 70 человек. Общее число выписанных достигло 21 656», — рассказали в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 8135 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2702 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.