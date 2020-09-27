В Свердловской области 141 новый случай COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 11 человек

За минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 141 новый случай коронавирусной инфекции. В том числе 11 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 28 716 жителей региона.

«Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 102 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона были выписаны 67 человек, всего уральские врачи вылечили 21 586 пациентов.

Летальных исходов не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 592 свердловчанина.

В России за последние сутки выявлено 7867 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 99 летальных исходов, полностью выздоровели 3068 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровели 943 218 человек.