В Свердловской области 139 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 10 человек

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 139 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе 10 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 28 575 жителей региона.

«Состояние 107 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 100 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 47 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона были выписаны 64 человека, всего уральские врачи вылечили 21 519 пациентов.

Зарегистрировано 3 летальных исхода. С начала пандемии умерли 592 свердловчанина.

В России за последние сутки выявлено 7523 новых случая коронавируса. Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровели 6004 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровели 940 150 человек.