В Свердловской области 131 новый случай COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 8 человек

За минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 131 новый случай коронавирусной инфекции. В том числе 8 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 26 919 жителей региона.

«Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 79 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона был выписан 61 человек, всего уральские врачи вылечили 20 723 пациента.

Летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 522 свердловчанина.

В России за последние сутки выявлено 5449 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 94 летальных исхода, полностью выздоровели 2690 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 578 летальных исходов, выздоровели 876 225 человек.