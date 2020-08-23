В Свердловской области 129 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 9 человек

За минувшие сутки коронавирус был лабораторно подтверждён у 129 жителей Свердловской области. В Нижнем Тагиле заболели 9 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 24 355 случаев COVID-19.

«Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона выписаны 63 человека. Общее число выздоровевших достигло 19 506. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

За последние сутки в России выявлено 4852 новых случая коронавируса. Зафиксировано 73 смерти от COVID-19. Полностью выздоровели 3162 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровели 770 639 человек.