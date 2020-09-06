В Свердловской области 128 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 11 человек

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 128 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 26 038 жителей региона, в том числе у 1608 тагильчан.

«Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 80 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 47 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе. Всего в больницах региона сейчас проходят лечение 2386 пациентов.

За сутки были выписаны 59 человек, всего уральские врачи вылечили 20 303 пациента.

Зарегистрировано два летальных исхода. С начала пандемии умерли 477 свердловчан.

В России за последние сутки выявлено 5195 новых случаев коронавируса. Зафиксирован 61 летальный исход, полностью выздоровели 2823 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 025 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов, выздоровели 840 949 человек.