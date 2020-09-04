В Свердловской области — 123 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле выявлено 19 заболевших

На территории Свердловской области за минувшие сутки выявлено 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+57), Арамильского городского округа, Артёмовского, Белоярского, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+19), Полевского, Режа, Североуральска и Серова. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25 791.

«Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 71 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 37 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 340. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 60 человек. Общее число выписанных достигло 20 189. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 470», — заявили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 5110 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 5812 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов, выздоровело 832 747 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».