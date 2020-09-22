В Свердловской области — 121 новый случай коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 15 человек

В городах Свердловской области за прошедшие сутки обнаружили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, передаёт региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+65), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Верхней Салды, Верхнего Тагила, ЗАТО Свободный, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Краснотурьинска, Ревды, Кушвы, Качканара, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+15), Режа, Североуральска, Серова, Пышминского и Талицкого городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 043.

«Состояние 102 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 96 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 54 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 401. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 57 человек. Общее число выписанных достигло 21 261. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 575», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 6215 новых случаев коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 160 летальных исходов, полностью выздоровело 5976 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.