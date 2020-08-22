В Свердловской области 121 новый случай COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 12 человек

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрирован 121 случай коронавирусной инфекции, из них 12 — в Нижнем Тагиле. Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено 24 226 случаев COVID-19.

«Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 77 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

Из больниц области за сутки выписаны 60 человек, общее количество выздоровевших — 19 443. Скончались шестеро пациентов с подтверждённым коронавирусом, всего от инфекции умерли 403 свердловчанина.

В России за сутки выявлен 4921 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход, полностью выздоровели 6147 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровели 767 477 человек.