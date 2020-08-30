В Свердловской области 120 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 9 человек

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 120 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 25 196 жителей региона, в том числе у 1529 тагильчан.

«Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 85 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона было выписано 55 человек, всего уральские врачи вылечили 19 911 пациентов.

Летальных исходов не зарегистрировано.

В России за последние сутки выявлено 4980 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 68 летальных исходов, полностью выздоровели 2599 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровели 806 982 человека.