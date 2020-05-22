В свердловском Минздраве разъяснили, могут ли госпитализированные с COVID-19 пользоваться в больнице сотовыми телефонами

В редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка Ирина. Девушку волнует судьба её подруги, которую недавно госпитализировали в инфекционную больницу Нижнего Тагила с диагнозом COVID-19. После этого связь с ней пропала.

«Состояние у подруги было удовлетворительное, — рассказала Ирина АН “Между строк”. — Персонал в приёмном покое и в отделении, конечно же, не отвечает на звонки. Почему так поступают? Её пожилая мама не находит себе места! В Министерстве здравоохранения наш вопрос “пропал”. Сейчас будем задавать вопросы в приёмную полпреда, губернатора и, возможно, будем привлекать внимание местных, областных и федеральных СМИ. В Москве люди прекрасно пользуются телефонами. Понятное дело, что запрещено фотографировать лекарство, других болеющих и персонал больницы. Но нигде не указано, что в инфекционных отделениях имеют право забрать телефон. Мой муж служит федеральным судьёй и уже поднял этот вопрос среди коллег. Они подтвердили противоправность действий главного врача».

Пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков изначально пояснил, что по закону о состоянии больного могут информировать только близких родственников. При этом представитель ведомства подтвердил, что, согласно эпидтребованиям, в инфекционных отделениях телефоны у больных забирают, но после уточнения информации опроверг свои слова.

«Я сейчас переговорил с главврачом вашей инфекционной больницы. На самом деле всё наоборот. Все гаджеты разрешены пациентам. И сотовые телефоны, и планшеты. А вот через справочную службу как раз никто никакую информацию не предоставляет, если от больного не подписано согласие. Может быть, у той девушки просто телефон разрядился», — заявил Шестаков.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».