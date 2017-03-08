В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате в 6,5 млн рублей
Следственный отдел СК по Красноуфимску возбудил уголовное дело в отношении руководства местного агропромышленного комплекса, несколько месяцев не выплачивающего сотрудникам зарплату, сообщает пресс-служба СК.
По версии следствия, оплата труда не производилась 215 работникам. При этом общая сумма задолженности составила более 6,5 миллиона рублей.
В настоящее время следователем СКР устанавливаются обстоятельства совершённого преступления. Наряду с этим устанавливается имущество предприятия, за счёт которого возможно возмещение ущерба пострадавшим работникам.
Агентство новостей «Между строк»