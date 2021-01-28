В свердловские больницы поступила новая российская вакцина от COVID-19

В Свердловскую область поступила первая партия новой вакцины «ЭпиВакКорона», которую производит новосибирское предприятие «Вектор». Всего в регион доставлена партия, рассчитанная на вакцинацию тысячи человек, сообщили в департаменте информполитики региона.

Как отмечают специалисты, отличие вакцины «ЭпиВакКорона» от «Спутника V» заключается в условиях транспортировки и хранения. «ЭпиВакКорона» может храниться при температуре от 2 до 8 градусов, что расширяет диапазон её применения. Кроме того, эту вакцину проще доставлять в отдалённые территории. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, эта вакцина безопасна и имеет эффективность до 90%.

Заместитель директора по логистике государственного автономного учреждения Свердловской области «Фармация» Андрей Мухаров рассказал, что специалисты уже приступили к выдаче вакцины медицинским учреждениям.