В «Свердловэнерго» рассказали, как тагильчанам пережить смену гарантирующего поставщика электроэнергии без переплаты

Замдиректора по развитию и реализации услуг «Свердловэнерго» («дочка» ОАО «МРСК Урала», входит в ПАО «Россети») Иван Кокшаров рассказал, что нужно сделать жителям Нижнего Тагила после смены гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии в городе. «Свердловэнерго» начнёт выполнять функции ГП вместо «Тагилэнергосбыта» (филиал АО «Роскоммунэнерго) с 1 апреля. По словам Кокшарова, первое, что необходимо сделать потребителям электроэнергии для того, чтобы избежать двойной оплаты, — снять актуальные показания приборов учёта и передать их в «МРСК Урала». Это можно сделать при помощи SMS-сообщения, звонка оператору call-центра или через автоответчик.

«За март 2018 года счета абонентам будут выставлены ещё прежней компанией — АО ”Роскоммунэнерго”. Их оплата должна быть произведена в обязательном порядке, но только за указанный месяц — без каких-либо авансовых платежей за апрель. Квитанции за электроэнергию, потреблённую в дальнейшем, будут выставляться уже новым гарантирующим поставщиком. Квитанции за апрель придут абонентам до 15 мая», — рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области.

Смена ГП электроэнергии произойдёт на территории Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского городского округа. Речь идёт почти о 30 тысячах абонентов, около 25 тысяч из них — жители Нижнего Тагила и Невьянска. В «Свердловэнерго» уверяют, что смена гарантийного поставщика не повлияет на тарифы, условия договоров для потребителей и надёжность электроснабжения. Для физических лиц в квитанции сменятся реквизиты оплаты, с юридическими перезаключат договоры. Для потребителей работает бесплатная горячая линия: 8-800-2501-220, а также подключены каналы интернет-коммуникаций в Telegram и WhatsApp.

Напомним, компания «Роскоммунэнерго» была лишена статуса гарантирующего поставщика приказом Минэнерго РФ за грубые нарушения законодательства. При этом она оставила после себя около одного миллиарда рублей долга за передачу электроэнергии только перед «МРСК Урала».