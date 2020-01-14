В Сухом Логу у начальника ГИБДД при обыске нашли незарегистрированный пистолет

При обыске дома у начальника ГИБДД города Сухой Лог Константина Калугина нашли незарегистрированный пистолет, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

«Были проведены обыски у начальника ГИБДД Константина Калугина и у его подчинённого. При этом в квартире Калугина нашли незарегистрированный пистолет. Он раньше служил в ОМОНе, бывал в командировках в Чечне. Возможно, он привёз оружие оттуда», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что в СК расследуется уголовное дело, по которому Калугин проходит пока подозреваемым. По версии следственных органов, коммерсант попался с серьёзным перевесом груза и обратился за помощью к начальнику ГИБДД Калугину, якобы пообещав ему за содействие стройматериалы.

«Калугин, предположительно, дал команду своему подчинённому Артёму Пермикину прекратить дело. Когда начальник ГИБДД пошёл за стройматериалами, его уже ждала засада», — рассказал источник.

Информацию об обыске подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.