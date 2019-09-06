В Сухом Логе в собственном доме сгорела инвалид второй группы

Прокуратура Сухого Лога организовала проверку по факту смерти в пожаре 52-летней женщины со второй группой инвалидности в частном доме в селе Новопышминское Сухоложского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 02:46. По предварительным данным, он начался из-за неисправности печного отопления. По данным пресс-службы ГУ МЧC РФ по Свердловской области, площадь пожара составила 72 квадратных метра. Огонь повредил надворные постройки, кровлю и перекрытия. Также повреждены стены, домашнее имущество.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава МЧС. В 02:58 огонь был локализован, в 03:07 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:23, уточнили в ведомстве.

«По имеющейся информации, женщина по указанному адресу проживала одна, находилась на социальном обслуживании органов социальной защиты населения», — сообщили в прокуратуре.

По факту проверки, организованной прокуратурой, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.