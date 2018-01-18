В судах России могут появиться примирители

Пленум Верховного суда России рассмотрит законопроект, предполагающий введение в судах должности примирителя, который будет помогать сторонам улаживать конфликт, пишут «Известия».

Примирителями смогут стать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда, имеющие высшее юридическое образование. Список примирителей будет утверждать ВС и президиумы областных судов. Отмечается, что речь идёт о гражданских и арбитражных делах, а также о делах, рассматриваемых по правилам Кодекса административного судопроизводства.

В суде планируют финансово мотивировать стороны заключать мировые соглашения, так, при мирном урегулировании конфликта, участникам судебного спора будет частично возвращаться госпошлина.