В суд не могут доставить мужчину, вонзившего нож в живот беременной жены: в ИВС нет машин
В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга откладывается рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении 28-летнего Григория, который едва не зарезал свою беременную жену, пишет Znak.com.
По словам источника издания, знакомого с ситуацией, подозреваемого не могут увезти из ИВС из-за нехватки машин в изоляторе временного содержания. В пресс-службе районного суда подтвердили, что заседание по вопросу избрания меры пресечения действительно откладывается, однако причину уточнять не стали.
Мужчину подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «г» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 29 июля в роддоме № 14 мужчина напал на свою беременную 30-летнюю жену и несколько раз ударил её ножом в живот, а после сбежал. Женщину и малыша врачам удалось спасти, проведя экстренную операцию. Сейчас оба находятся в тяжёлом состоянии.
Мужчина в течение двух дней скрывался от оперативников, но правоохранители задержали его 31 июля днём. Следователи сразу же ходатайствовали о его аресте.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: «Наша газета»