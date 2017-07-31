В суд не могут доставить мужчину, вонзившего нож в живот беременной жены: в ИВС нет машин

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга откладывается рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении 28-летнего Григория, который едва не зарезал свою беременную жену, пишет Znak.com.

По словам источника издания, знакомого с ситуацией, подозреваемого не могут увезти из ИВС из-за нехватки машин в изоляторе временного содержания. В пресс-службе районного суда подтвердили, что заседание по вопросу избрания меры пресечения действительно откладывается, однако причину уточнять не стали.

Мужчину подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «г» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 29 июля в роддоме № 14 мужчина напал на свою беременную 30-летнюю жену и несколько раз ударил её ножом в живот, а после сбежал. Женщину и малыша врачам удалось спасти, проведя экстренную операцию. Сейчас оба находятся в тяжёлом состоянии.

Мужчина в течение двух дней скрывался от оперативников, но правоохранители задержали его 31 июля днём. Следователи сразу же ходатайствовали о его аресте.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Наша газета»