В строительстве Дворца водных видов спорта для Универсиады используется балка НТМК 

ЕВРАЗ НТМК поставляет балку на строительство металлоконструкций Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. Объект готовится к Универсиаде-2023, уже сейчас компания произвела для него более 1800 тонн двутавровой балки.

Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, в 2021 году НТМК продолжит поставки металлопроката на строительство объекта Универсиады. В январе запланирована отгрузка ещё около 650 тонн балки, также в планах поставка арматуры, швеллера и уголка.

Площадь Дворца водных видов спорта составит более 60 тысяч квадратных метров. В нём будет три профессиональных бассейна: прыжковый, спортивно-демонстрационный и тренировочный, а также один детский бассейн. Трибуны рассчитаны на 5 тысяч зрителей — их наплыв ожидается в августе 2023 года во время проведения XXII Всемирных студенческих игр. Соревнования пройдут по 18 видам спорта.

«Металлопрокат ЕВРАЗ НТМК проходит серьёзную проверку качества на всех этапах производства: от внутренней структуры стали до проверки стойкости готовой продукции при температуре минус 70 градусов. Металлопрокат из Нижнего Тагила отвечает самым высоким требованиям к качеству», — говорит вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

ЕВРАЗ НТМК — крупнейший в России производитель горячекатаных двутавров, а также единственный в стране производитель строительных балок из сталей высокой прочности. Тагильское предприятие предлагает на строительном рынке более 300 профилеразмеров двутавров, из которых могут быть произведены конструкции для зданий и сооружений любого назначения. Стальные конструкции из проката ЕВРАЗ НТМК применяются во всех климатических поясах и сейсмических зонах нашей страны и за рубежом. Их применение позволяет сократить расход стали и значительно сэкономить на изготовлении и монтаже стальных элементов, отмечают специалисты.

Отметим, что металлопрокат НТМК ранее поставлялся для строительства других спортивных объектов: Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу 2018 года и Универсиады в Красноярске.