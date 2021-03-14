В столярной мастерской Нижнего Тагила произошёл пожар

В Нижнем Тагиле загорелась столярная мастерская. Сообщение о возгорании на улице Кленовой поступило на пульт МЧС около 8 часов утра. Как рассказал АН «Между строк» начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергей Колчин, пожару был присвоен повышенный ранг 1БИС, поэтому на место происшествия выехало пять спецмашин.

Огонь распространился на 150 квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, в результате происшествия сгорели кровля и стены производственного здания, а также оборудование и часть продукции. Пожарные разбирали сгоревшие конструкции и проливали очаги горения до 10:41. В пожаре никто не пострадал. Сейчас на месте работают дознаватели, выясняют причину возгорания.