В Ставропольском крае медики заразили ВИЧ троих детей и двоих взрослых

В больнице Будённовска Ставропольского края в 2019 году трое детей и двое взрослых заразились ВИЧ-инфекцией по вине медперсонала госучреждения.

«По данному факту была проведена проверка, а виновных в произошедшем определит суд. По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица», — рассказал «Интерфаксу» представитель краевого Минздрава.

Он добавил, что в настоящее время все пострадавшие взяты на диспансерный учёт в краевой Центр СПИД и получают бесплатно необходимую антиретровирусную терапию.

«Был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдении санитарных требований», — говорится в официальном заявлении Минздрава.

Как пишет Mash, пациентам больницы ставили капельницы с катетерами, которые использовались много раз. Позже был установлен переносчик ВИЧ — при поступлении в медучреждение мужчина не сообщил медикам о наличии заболевания.

«У детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью», — подчеркнули в Минздраве.

Также известно, что суд Будённовска удовлетворил иск одного из заразившихся «о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью». При этом остальные пострадавшие пока не обращались в суд.