В Стамбуле разбился вертолёт с россиянами на борту

В Стамбуле произошло крушение вертолёта, на борту находились семь человек, пятеро погибли при крушении. Об этом сообщает местное издание Hurriyet Daily News.

По предварительным данным, среди погибших — четверо граждан России. По данным турецкого издания Yeni Safak, в числе пассажиров находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага, а также Салим Озен, пилотами зарегистрированы Ахмет Булут и Алаадин Накар.

Daily Sabah также подтверждает, что среди погибших — турецкий предприниматель Салим Озен, руководитель компании VitrA Russia, которая производит в России керамическую плитку и сантехнику.

Вертолёт принадлежал турецкому холдингу Eczacibasi, в который входит VitrA.

Вертолёт упал на шоссе после столкновения с телевизионной вышкой в районе Бююкчекмедже, передает The Hurriyet Daily News.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ntv.com.tr