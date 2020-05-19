В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.

«На начальной стадии вакцина зарекомендовала себя безопасной и переносимой без осложнений», — говорится в сообщении компании.

Вакцину от коронавируса тестировали на 45 добровольцах, участников поделили на три группы. Для каждой была назначена своя доза препарата — 25, 100 или 250 мкг. Лекарство вводили путём инъекции в плечо два раза с интервалом в 28 дней. При этом нужное количество антител выработалось у группы, которой назначили дозу в 25 мкг. Отмечается, что после вакцинации у участников выработалось такое же количество антител, как у людей, переболевших коронавирусом.

В компании предположили, что могут начать финальную стадию клинических испытаний в июле.

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