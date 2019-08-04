В США меньше чем за сутки произошло два массовых теракта, погибли 29 человек

В субботу, 3 августа, в Эль-Пасо штата Техас мужчина расстрелял посетителей супермаркета. Погибли 20 человек, 26 получили ранения различной степени тяжести. Меньше чем через сутки другой одиночный стрелок убил не менее 9 человек и ранил 16 в городе Дейтон штата Огайо.

По данным «Интерфакса», в Эль-Пасо стрельба произошла в супермаркете Walmart. По подозрению в преступлении задержан 21-летний Патрик Крузиус. Перед тем как открыть стрельбу, он опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в Новой Зеландии.

В Дейтоне злоумышленник открыл огонь по прохожим из автоматической винтовки на одной из городских улиц. Личность стрелка пока не раскрывается.