В Среднеуральске собака укусила за лицо двухлетнюю девочку

В Среднеуральске крупная собака покусала двухлетнюю девочку, пишет E1.ru. ЧП произошло вечером 14 января в районе улицы Советской.

«Около 18:00 за магазином "Кировский" на моего ребёнка напала собака. На вид — овчарка. Кто видел такую собаку или, может, предположительно, знает её хозяина, убедительно прошу сообщить», — написала мать девочки в соцсетях.

Она также уточнила, что её дочь госпитализировали в 9-ю детскую больницу в Екатеринбурге для того, чтобы провести ей операцию. По словам женщины, медики приехали быстро.

Мать пострадавшей находится в декретном отпуске. Известно, что перед тем, как случилось ЧП, она гуляла с двумя детьми — пятимесячным младенцем в коляске и двухлетней дочкой. В какой-то момент грудной ребёнок заплакал и мама отвлеклась на него, а потом услышала крик старшей дочери и увидела, что крупный пес укусил её за лицо.

«Сотрудники полиции самостоятельно выявили этот случай в ходе мониторинга соцсетей. Проводить проверку поручено полицейским из отдела по делам несовершеннолетних», — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что сейчас представители МВД проводят поквартирный обход. Возможно, агрессивная собака не была бродячей, а значит, можно привлечь к ответственности её хозяина.