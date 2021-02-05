В СПЧ призвали упростить согласование протестных акций

Совет по правам человека при президенте России выступил с заявлением, в котором призвал упростить согласование уличных акций, прекратить использование спецсредств против протестующих и начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий сотрудниками, сообщается на сайте «Эха Москвы».

«Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны», — говорится в заявлении.

Также авторы заявления призывают разобраться со случаями препятствования работе адвокатов и журналистов не только в тех случаях, когда заявления об этом будут поданы, «но и по сведениям, имеющимся в СМИ».

Правозащитники предлагают изменить нормативные правовые акты, а также правоприменительную практику субъектов РФ, «согласовывая проведение митингов и шествий наравне с прочими публичными мероприятиями, с не большими ограничениями, чем прочих массовых и публичных мероприятий, продолжить применение такого подхода в случае ослабления ограничительных мер при снижении эпидемической угрозы».

Авторы обращения также предлагают сотрудничать с наблюдателями от общественных правозащитных организаций, имеющими опознавательные знаки и поручения от организаций, при разрешении конфликтов во время публичных акций.