В Совфеде предложили выравнять зарплаты учителей по всей России

Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов заявил, что зарплаты учителей в России нужно выравнять по размеру и для этого необходимо создать единую для страны систему оплаты их труда, пишут «Известия».

По его словам, Совет Федерации планирует обратиться с предложением в правительство, срок реализации проекта может составить год. Как отметил Смирнов, представители педагогического сообщества поддержали идею и отметили, что зарплата учителей должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух региональных прожиточных минимумов.

По мнению Смирнова, на федеральном уровне нет единой нормативно-правовой базы: по законодательству систему зарплат в школе устанавливает её учредитель, в частности местное самоуправление, однако вопрос по размеру оплаты труда фактически контролирует регион, что приводит к разнице в уровне доходов воспитателей и учителей. Он отметил, что подобная ситуация «совершенно недопустима», так как каждый учитель работает по единому госстандарту и «должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов».

Ранее, в середине ноября, парламент Северной Осетии — Алании внёс в Госдуму проект по минимальной планке зарплат бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума. По мнению главы комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослава Нилова, правительство вряд ли поддержит законопроект, однако депутат отметил, что поддерживает идею повышения зарплат работникам бюджетной сферы.