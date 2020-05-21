В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за «серые» зарплаты

Член Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты, вне зависимости от их размера, пишет РИА Новости.

Артамонов направил такое предложение в посткоронавирусный план, разрабатываемый для восстановления экономики.

«Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий», — сказал сенатор.

Он отметил, что в Совфеде намерены подготовить соответствующий законопроект и согласовать его с профильными ведомствами. Говоря о видах наказания за такое правонарушение, Артамонов отметил, что цель — «не отправить человека под стражу, а ввести существенные штрафы, за экономические преступления наказать рублём, чтобы было неповадно впредь это делать».