В Совфеде предложили штрафовать граждан за распространение недостоверной информации

Сенатор Ирина Гехт предложила ввести штрафы в размере 50-100 тысяч рублей за распространение недостоверной информации, пишут «Известия».

Сенатор предлагает наказывать за распространение недостоверных данных физических лиц и некоммерческие организации. Гехт заявила, что идея разработки документа у неё появилась из-за участившихся случаев «экологического экстремизма». По словам сенатора, на митингах, посвященных экологическим вопросам, россиянам предоставляют непроверенную информацию. Так, по мнению Гехт, работают «псевдоэкологические» НКО, преследующие на самом деле политические цели.

«Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку», — заявила Гехт.

При этом штрафовать она предлагает за распространение недостоверных данных любой тематики, включая вопросы прививок и ВИЧ-диссидентства.

«Для физических лиц штрафы в пределах 50–100 тысяч рублей были бы достаточно серьезным наказанием, которое заставит людей задуматься о том, что они говорят», — сказала Гехт.

Она отметила, что в данный момент юристы пытаются найти способ «не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта». Сенатор считает, что оценкой достоверности распространяемых данных должны заниматься «органы власти, курирующие ту или иную тематику».

Исполнительный директор «Гринпис России» и председатель комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков в комментарии «Известиям» отметил, что подобная норма может быть использована властями против гражданского общества. Окончательный вариант поправок планируют согласовать к концу апреля, а в Госдуму его внесут в конце мая или начале июня.

Накануне президент Владимир Путин подписал поправки, позволяющие блокировать интернет-сайты за отказ удалять недостоверные данные, которая порочат честь и репутацию. Как говорится в законе, если лицо, разместившее подобные данные, не удалит их в сроки, которые отвел на это суд, приставы смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием о блокировке информации.