Путин подписал закон о блокировке сайтов с «порочащей честь и достоинство» информацией

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, со ссылкой на официальный портал правовой информации пишет РИА Новости.

Согласно поправкам, если ответчик, распространяющий не соответствующие действительности сведения, не удалит свою запись в течение срока добровольного удаления, то судебный пристав-исполнитель в течение 24 часов вынесет постановление об ограничении доступа к сведениям, порочащим честь и достоинство. Ранее суд и судебные приставы имели право только взыскать штраф.

Госдума приняла данные поправки в федеральные законы «Об информации» и «Об исполнительном производстве» 12 апреля. В нижнюю палату документ был внесён 2 апреля депутатами от фракции «Единая Россия» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым. Парламентарии считают, что нововведение может улучшить процесс исполнения судебных решений, что, в свою очередь, обеспечит реализацию конституционных прав каждого человека на судебную защиту.