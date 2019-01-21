В Совете Федерации предложили пересмотреть выходные в новогодние каникулы

Работодателям могут предоставить право определять продолжительность новогодних каникул, заявил «Российской газете» глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни. Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства», — сказал он.

В качестве альтернативы Рязанский предложил, чтобы руководство самостоятельно устанавливало режим работы в праздники, предварительно согласовав его с рабочим коллективом.

Ранее, 9 января, замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить россиянам выходить на работу сразу после Нового года, а дни каникул использовать в любое время года. По словам депутата, в то же время нужно оставить желающим возможность уйти на новогодние выходные.

Ближайшие длинные выходные ожидают россиян с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Выпавшие на праздники субботу и воскресенье (5 и 6 января), а также праздничную субботу 23 февраля добавят к майским праздникам. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, отмечая сначала День Весны и Труда, а затем День Победы.