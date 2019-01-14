В Совете Федерации и Госдуме призвали отказаться от газовых плит в многоэтажках

В многоэтажных домах газовые плиты в целях безопасности следует заменить на электрические, заявил Ura.ru глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Взрывы в жилых домах в Челябинской и Ростовской областях говорят о том, что нужно повышать меры безопасности. В высотных зданиях действительно имеет смысл устанавливать электроплиты», — сказал сенатор.

Однако, по его словам, это не должно ударить по карману граждан.

«Следует выработать такие тарифы на электроэнергию, чтобы граждане платили за приготовление пищи примерно столько же, как это происходит при пользовании бытовым газом», — отметил собеседник агентства.

По его словам, основной защитой от взрывов газа должны служить инженерные системы — в частности, плиты с датчиками автоматического перекрытия газа в случае утечки.

Зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в интервью «Комсомольской правде» также заявил, что стоит постепенно отказываться от использования газа в жилых домах.

«Некоторое время назад, по-моему два года назад, был взрыв в Саратове, и тогда мы выступили с предложением о том, чтобы постепенно переходить на отопление и на использование в быту не газа, а электричества. Предложение было такое, что все новые дома, которые сдаются, независимо от этажности, места положения, были на электричестве. А старые дома, те, которые не попадают под ветхое жильё, под аварийное жильё, тоже должны постепенно как бы перестраиваться», — заявил Емельянов.

По его словам, противники идеи говорят о том, что переход на электричество «обойдётся в копеечку». Однако депутат отмечает, что суммарные затраты окажутся не больше, чем дальнейшее использование газа.

«Наши расчёты показывают, что совокупные издержки для граждан на электрическое отопление и электрическую плиту для готовки продуктов будут не выше, чем затраты на газ, учитывая, что он постоянно дорожает. Поэтому выход один — принять волевое решение правительству и принять постановление, что все новые строящиеся здания должны быть обеспечены только электрическим отоплением и электрическими плитами, а старые дома, те, которые не подлежат пока сносу, не подлежат реновации и т. д., они должны постепенно тоже переделываться и переходить на электричество», — рассуждает парламентарий.

Напомним, сегодня в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области произошёл взрыв газа. Один человек погиб, судьба ещё четырёх устанавливается. 31 декабря взрыв газа в магнитогорской многоэтажке унёс жизни 39 человек.