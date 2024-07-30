В соцсетях опубликовали видео ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле 

В социальных сетях появилась видеозапись момента ДТП в Нижнем Тагиле с участием двух легковушек, которые 11 июля проигнорировали запрещающий сигнал светофора и устроили аварию, один из автомобилей вылетел на тротуар. На записи видно, как водитель Ford Focus, двигаясь прямо по улице Победы, столкнулся с Volkswagen Polo, который поворачивал с Победы на Пархоменко.

Напомним, 32-летний водитель Volkswagen Polo с начала 2024 года за нарушение ПДД привлекался два раза. Водитель Ford Focus с начала 2024 года за нарушение ПДД не привлекался. В отношении автомобилистов составили материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора, причём на водителя Ford Focus — за повторное нарушение. В результате ДТП никто не пострадал.