В Нижнем Тагиле два водителя проехали на красный свет и устроили ДТП

В Нижнем Тагиле водители проигнорировали сигнал светофора и устроили аварию, один из автомобилей вылетел на тротуар. ДТП произошло 11 июля, около 11:20 на улице Победы, 43А, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

По предварительным данным, 46-летний водитель Ford Focus, двигаясь по улице Победы в прямом направлении на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Polo, который двигался с улицы Победы на улицу Пархоменко также на красный сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал.

32-летний водитель Volkswagen Polo с начала 2024 года за нарушение ПДД привлекался 2 раза. Водитель Ford Focus с начала 2024 года за нарушение ПДД не привлекался.

В отношении автомобилистов составили материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора, причём на водителя Ford Focus — за повторное нарушение.

Напомним, 3 октября 2020 года на этом же участке произошла трагедия. Автомобиль ВАЗ-2109 выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с Daewoo Nexia, совершавшей поворот налево на разрешающий сигнал светофора. После столкновения автомашина ВАЗ отлетела на​ металлическое ограждение и допустила наезд на трёх пешеходов, находившихся на тротуаре. В дорожно-транспортном происшествии тогда пострадали шесть человек. Помимо пешеходов, травмы различной степени тяжести получили пассажиры «девятки» и водитель Nexia. Позже в больнице от полученных тяжелых травм скончалась 57-летняя женщина-пешеход. Водителя устроившего ДТП приговорили к 8,5 годам колонии.