Жителя Нижнего Тагила приговорили к 8,5 годам колонии за ДТП с погибшим

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, в нетрезвом состоянии устроившего ДТП с погибшим, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного следствия установлено, что тагильчанин, имеющий судимость за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения и вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21093. Двигаясь по проезжей части улицы Победы со стороны проспекта Мира в направлении улицы Карла Либкнехта, выехал на регулируемый перекрёсток улиц Победы и Пархоменко на красный сигнал светофора, запрещающий движение, допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, следовавшим во встречном направлении и совершавшим на указанном перекрёстке манёвр поворота налево по ходу своего движения по зелёному сигналу светофора.

В результате ДТП автомобиль под управлением подсудимого выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. В аварии одному из пешеходов причинён тяжкий вред здоровью, один пешеход скончался в результате полученных травм.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека), ст. 264.1 (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, имеющем судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил виновнику аварии наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 10 месяцев. Также судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. Приговор суда не вступил в законную силу.