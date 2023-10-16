В соцсетях опубликовали видео ДТП на Черноисточинском шоссе, где LADA Granta сбила подростка на пешеходном переходе

В социальных сетях появилась видеозапись момента ДТП с 17-летним подростком, которое произошло накануне около 19:30 у дома № 60 на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле. На записи видно, как парень начал движение по пешеходному переходу, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль, который ехал на большой скорости, он заметил, но тем не менее решил перебежать дорогу. От удара пешеход отлетел примерно на десять метров.

Напомним, в результате аварии несовершеннолетний получил травму головы и был госпитализирован. По факту случившегося водитель пояснил, что двигался на разрешающий (зелёный) сигнал светофора, когда неожиданно на дорогу выбежал подросток. Мужчина применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, после чего он сразу позвонил в скорую помощь и полицию.

Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, после которого будет принято процессуальное решение.