В Нижнем Тагиле сбили подростка, который перебегал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора

В Нижнем Тагиле у дома № 60 на Черноисточинском шоссе накануне около 19:30 произошло ДТП. 54-летний водитель LADA Granta на пешеходном переходе сбил 17-летнего парня. Подросток получил травму головы и был госпитализирован.

«Прибывшими​ на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ​установлено,​ что 54-летний мужчина — водитель автомобиля LADA Granta, двигаясь по Черноисточинскому шоссе со стороны улицы Большой Гальянской в сторону улицы Дружинина, у дома № 60 на Черноисточинском шоссе допустил наезд на 17-летнего молодого человека, который перебегал проезжую часть дороги справа налево по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД.

По факту случившегося водитель пояснил, что двигался на разрешающий (зелёный) сигнал светофора, когда неожиданно на дорогу выбежал подросток. Водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, после чего он сразу позвонил в скорую помощь и полицию. Мужчина имеет стаж управления транспортным средством категории В 32 года.​ В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД​ привлекался два раза.

Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, после которого будет принято процессуальное решение.