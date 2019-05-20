В соцсетях обсуждают фото тагильчанина с удочкой у дорожной ямы

Жители Нижнего Тагила обсуждают в соцсетях необычное фото, на котором мужчина ловит удочкой рыбу в луже возле дороги на улице Удовенко в микрорайоне Муринские пруды. Как рассказал АН «Между строк» автор инсталляции Анвер Рахимов, таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме, которая не решается уже несколько лет.

«Два года нам не могут восстановить въезд к дому. Работы проводил “УралСтройМонтаж”, асфальт перекопали, а восстановить забыли. Писали в администрацию, но получаем только лишь отписки. Жители уже устали от этого озера!» — говорит Рахимов.

«Зато далеко не надо на рыбалку ехать», — пишет в комментариях Юлия Платонова.

«Мне кажется, бессмысленно ремонтировать, всё равно по закону подлости скоро снова перекопают», — считает Антон Ведерников.

На сайте администрации Нижнего Тагила в разделе «Городской контроль» в ответ на обращение жильцов микрорайона сообщается, что в рамках муниципального контракта ООО «УралСтройМонтаж» выполнит работы по асфальтированию перекопа до 1 сентября 2019 года.