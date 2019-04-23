В Сочи полицейские избили журналиста, сделавшего им замечание (ВИДЕО)

В Сочи возбудили уголовное дело после того, как полицейские избили корреспондента издания «Росдержава» Станислава Андреева, сделавшего им замечание, со ссылкой на журналиста пишут «Свободные медиа». Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (статья 286 УК).

Инцидент произошёл 4 апреля возле отдела полиции по Центральному району Сочи. По словам Андреева, он сделал замечание сотрудникам полиции, которые были без форменных головных уборов. В ответ на это полицейские задержали журналиста без объяснения причин, «затащили» на территорию отдела и начали избивать.

На видео, снятом Андреевым, видно, как один из полицейских спрашивает, сколько при нём «будет грамм наркоты», затем они силой отнимают у журналиста телефон, валят на землю и избивают. Один из полицейских угрожает «удушить» Андреева.

По словам журналиста, на него решили составить протокол по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (19.3 КоАП). Полицейские также требовали от Андреева извиниться за слово «мусора», «встать на колени» и «быстро показать документы». После того как сотрудники полиции узнали, что Андреев — журналист, они предположили, что это провокация. Один из них посоветовал раздеть журналиста до трусов, чтобы проверить, есть ли у него другое записывающее устройство.

По факту избиения Андреев написал заявление в Следственный комитет. После этого ему, по его словам, несколько раз звонил человек, который представился адвокатом полицейских Валерием Исаевым. Он просил о примирении сторон взамен на компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. «Свободные медиа» отмечают, что ранее Исаева обвинили в создании организованной группы с целью хищения бюджетных средств, его также лишили статуса адвоката.