В Следственном комитете РФ появилось отделение для борьбы с «фальсификацией истории Отечества»

В Следственном комитете РФ появилось отделение по расследованию преступлений, «связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества». Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин заявил во время церемонии возложения цветов, посвящённой Дню памяти жертв фашизма.

«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», — цитирует пресс-служба слова Бастрыкина.

Он также заявил, что в наши дни из рассекреченных архивов становится известно о преступлениях прошлых лет и жертвах среди мирных граждан. По мнению главы СК, таким деяниям «даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку».

Новая структура создана в управлении по расследованию преступлений прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление СК.