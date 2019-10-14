В СКР рассказали, в чём обвиняют новых фигурантов «московского дела»

В пресс-службе СКР рассказали подробности о новых фигурантах «московского дела». В ведомстве сообщили, что всех шестерых подозревают в применении насилия в отношении представителей власти, а их вина подтверждается свидетельскими показаниями и видеозаписями с места событий.

«27 июля 2019 года на улице Рождественка города Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанёс другому правоохранителю удар ногой. Ещё один подозреваемый, Андрей Баршай, напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину», — цитирует Znak.com сообщение СКР.

Ещё одного фигуранта, Владимира Емельянова, подозревают в препятствовании сотруднику Росгвардии исполнять служебные обязанности. По версии следствия, Емельянов удерживал росгвардейца.

Напомним, 14 октября полиция задержала четверых новых фигурантов «московского дела», ещё двоим удалось скрыться. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.