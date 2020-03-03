В СК РФ создали отдел по расследованию киберпреступлений

В Следственном комитете России появился отдел по расследованию киберпреступлений. Об этом 3 марта заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на расширенной коллегии комитета.

«Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий», — цитирует Бастрыкина ТАСС.

Согласно статистическим данным МВД, в 2019 году число зарегистрированных в России IT-преступлений выросло на 70% и составило порядка 294 тысяч. На сегодняшний день они составляют 15% от всех регистрируемых в стране преступлений.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в структуре МВД в центральном аппарате и на местах созданы спецподразделения по борьбе с киберпреступностью. В частности, речь идёт о подразделениях по противодействию наркоугрозе в интернете.