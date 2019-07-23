Происшествия

В СК рассказали подробности гибели рабочего на стройке многоэтажки на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

23.07.2019 10:21
В СК рассказали подробности гибели рабочего на стройке многоэтажки на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

В следственном отделе по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила рассказали подробности трагедии, которая произошла  днём 21 июля на площадке строящегося дома по адресу ул. Булата Окуджавы, 15 в микрорайоне «Муринские пруды». По словам старшего следователя Евгения Варихина, 55-летний бригадир сорвался в шахту лифта с 9-го этажа.

«Погибший уроженец Магнитогорска. Застройщик объекта — компания "Магнитострой", поэтому рабочих возят из Магнитогорска, пояснил следователь. Мужчина в этой организации проработал 15 лет. Все работы у него были связаны с высотой. Он работал в шахте лифта, и для выравнивания плит в таких случаях используется лом. Для перемещения по шахте делаются специальные подмостки. В данном случае между настилом и плитой был зазор, в который и упал строитель. Предположительно, он оступился в тот момент, когда перестёгивал карабин. Падая, мужчина успел зацепиться руками за перекладину на 9-м этаже. Пока мастер перебегал с 10-го этажа на 9-й, чтобы затащить обратно, тот сорвался и упал. Для того чтобы вытащить тело, пришлось вызывать спасателей Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила». 

В ведомстве подчеркнули, что пока по данному факту проводится проверка, но не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».  

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