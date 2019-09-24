В СК прокомментировали ДТП с погибшим под Нижним Тагилом

Следственным отделом по Пригородному району Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии возле села Николо-Павловское, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным проверки, утром 24 сентября в районе села Николо-Павловское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса НефАЗ, грузовой автомашины «Газель» и нескольких легковых автомобилей.

«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства трагедии. В том числе будет проверяться, проходил ли водитель пассажирского автобуса предрейсовый медосмотр и инструктаж, насколько регулярно проводился технический осмотр и обслуживание автобуса, для чего истребуется интересующая следствие документация и выполняются иные необходимые мероприятия. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Напомним, в результате ДТП погиб один человек — пассажир автомобиля «Газель», а также пострадал водитель этой же автомашины. Предварительно установлено, что изначально пассажирский автобус совершил столкновение с машиной «Газель», при этом в качестве одной из возможных версий органы ГИБДД рассматривают неисправность тормозной системы автобуса.