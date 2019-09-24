Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек

В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

По предварительной информации, в массовом ДТП участвовали два автобуса НефАЗ ЕВРАЗа, грузовая «Газель», а также легковые автомобили ВАЗ-2109, Nissan, Сhery.

«В "Газели" погиб пассажир и пострадал водитель. Столкновение началось с того, что один из автобусов въехал в "Газель". Причиной инцидента могла стать неисправность тормозов», — рассказали в ГИБДД.

В автобусе, у которого возникла неисправность, в момент ДТП находилось восемь человек.