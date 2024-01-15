В СК организовали проверку после гибели людей в посёлке под Нижним Тагилом

В СУ СК России по Свердловской области организовали проверку после гибели двух человек при пожаре в Черноисточинске 12 января. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ведомства Александр Шульга. Возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности погибших уже установили. По предварительной информации, пожар не носит криминального характера. Возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки или котельного оборудования, установленного в жилом доме.

Напомним, в конце прошлой недели в Черноисточинске сгорел двухэтажный жилой дом. В пожаре погибли двое — 68-летний мужчина и 69-летняя женщина. Огонь удалось ликвидировать только через 2 часа после приезда пожарных.