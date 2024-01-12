В посёлке под Нижним Тагилом заживо сгорели двое пенсионеров

Минувшей ночью в посёлке Черноисточинск произошёл пожар в двухэтажном жилом доме на улице Набережной. Как сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу 12 января в 02:56. На место были отправлены 4 единицы спецтехники и 10 человек личного состава.

На момент приезда пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Спустя почти 2 часа пожар на площади 88 м² удалось ликвидировать. В ходе разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух погибших. Предположительно, ими оказались хозяева дома — 68-летний мужчина и 69-летняя женщина.

По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причина пожара.