В СИЗО Нижнего Тагила в посылке с черносливом обнаружили партию наркотиков

Накануне, 12 мая, в СИЗО-3 Нижнего Тагила при досмотре посылки сотрудниками учреждения была обнаружена партия наркотических веществ. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, 16 свёртков с наркотиками были спрятаны внутри чернослива. Уточняется, что посылка предназначалась 37-летнему мужчине, обвиняемому в грабеже.

Отметим, что адресанта ждёт не только административная ответственность по статье 19.12 КоАП «Передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», но и уголовная, за незаконный сбыт наркотиков. Материалы и вещественные доказательства переданы в полицию.