В Симферополе на двое суток арестовали экс-президента Крыма

В Симферополе по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции арестовали на двое суток бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, пишет «Новая газета».

По информации издания, Мешкова задержали 18 марта во время концерта, посвящённого пятилетию присоединения Крыма. Его, а также активистов Илью Большедворова, Олега Кочерова и казачьего атамана Сергея Акимова остановили на площади полицейские и потребовали предъявить документы. Они отказались это сделать, в результате их отвезли в отделение полиции. Полицейские заявили, что им поступило сообщение о том, что Мешков находится в публичном месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, однако позже медэкспертиза показала, что Мешков не был пьян.

На Мешкова составили протокол о неподчинении полиции. На следующий день Центральный районный суд Симферополя назначил ему наказание в виде двух суток административного ареста.

По мнению самого Мешкова, его задержание связано с тем, что он планировал 19 марта провести митинг с критикой властей Крыма. Акция не была согласована с администрацией Симферополя и не состоялась.

Должность президент Республики Крым существовала с 1992 по 1995 год. Юрий Мешков — первый и единственный президент Крыма, он занимал этот пост с 1994 по 1995 год. Как отмечает «Новая газета», он отстаивал необходимость сближения Крыма с Россией. В 2011 году он был депортирован из Крыма, ему запретили въезд на Украину на пять лет.